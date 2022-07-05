Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonları tüm hızıyla sürerken acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Uzman Çavuş Enes Özgül, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün’ün şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehidimizin acısı yaşanırken duygu dolu vasiyeti ortaya çıktı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Isparta Çocuk Destek Merkezi’nde (ÇODEM) yetişti. Şehit Özgül, çatışmaya gitmeden önce Whatsapp uygulamasından bir tanıdığına, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te. Sizden istirhamım şudur: Eğer şehit olursam adım ve soy adım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Orada büyüyen çocuklar şehir olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam. Her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hakkım varsa hepinize helal olsun” diye mesaj attığı ortaya çıktı.

BAKANLIK ŞEHİDİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Bunun üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Özgül’ün yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezinin isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini duyurdu.

BABA OCAĞINDA HELLAİK ALINDI

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişi Yeni Mahalle 546. Sokak’ta toplandı. Şehit ailesine başsağlığı dilemek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve askeri yetkililer baba ocağına geldi. Şehidin baba ocağının sokağında Kur-an’ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi.

Şehit yakınları, şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı başında gözyaşları döktü. Şehit Enes Özgül’ün cenazesi alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Cami Ömer Duruk Cami’ne götürüldü. Kılınacak namazın ardından şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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