Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklık artışı ve kuraklaşma süreci, şiddetlenerek çölleşme riskine doğru gidiyor. Söz konusu tehlike sadece Afrika için değil, Avrupa’nın göbeğindeki ülkeleri de tehdit ediyor. İspanya ve Portekiz en az 1.200 yıldır en kurak iklimlerini yaşıyor ve bu hem gıda üretimi hem de turizm için ciddi sonuçlar doğuruyor. Yapılan çalışmalar, bu yüzyılın sonuna kadar yağış seviyesinin yüzde 10 ila 20 daha düşebileceği yönünde...

Bu yıl mayıs ayı İspanya’da kaydedilen en sıcak ay oldu. Bölgedeki en uzun nehir olan Tagus Nehri tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. İklim değişikliği sonucu yağışlar 1950’den beri yılda 5-10 mm azaldı, yüzyılın sonuna kadar %10-20’lik bir düşüş bekleniyor. Güney İspanya’da ise 2100 yılına kadar zeytin üretiminde %30’luk bir düşüş öngörülüyor.

OLAĞANÜSTÜ HÂL

İtalyan 70 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ederken, ülkenin beş kuzey bölgesinde olağanüstü hâl ilan etti. Son haftalarda Po Vadisi’ni etkileyen ve gittikçe kötüleşen bir kuraklık sebebiyle pazartesi günü acil durum fonları açıkladı. Kuraklık, ulusal tarımsal üretimin yüzde 30’undan fazlasının üretildiği Po Vadisi’ndeki çiftliklerin yarısını tehdit ediyor.

Maggiore ve Garda Gölleri de yılın bu zamanında normalden daha düşük su seviyelerinden etkilenirken, daha güneyde Roma’nın içinden geçen Tiber Nehrinde de su seviyeleri düştü. Son günlerde, 170 belediye kısıtlamalar ilan etti. Çeyrek milyonluk bir şehir olan Verona, içme suyunun kullanımını karneye bağlarken, Milano dekoratif çeşmelerinin kapatıldığını duyurdu. Küresel ısınmanın en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Şili’de azalan su seviyeleri nedeniyle yeni plan açıklandı. Hükûmet, ülkenin 13 yıldır kuraklıkla mücadele ettiğini söylerken, suyu karneyle vermeye başlayacağını duyurdu.

KURAKLIK REN’İ VURDU

Almanya ekonomisi için çok önemli bir su yolu olan Ren Nehri’nin su seviyesi artan sıcaklıklardan dolayı hızla düşüyor. 1.233 km’lik uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun nehirlerinden biri olan Ren Nehri’nin denize döküldüğü kollarından birinde ise Avrupa’nın en büyüğü Rotterdam Limanı bulunuyor. Ölçümlere göre Ren Nehri’nin su seviyesi her geçen gün düşüyor. En kurak sezonunu 2018 yılında yaşayan nehirdeki su seviyesi, şu anda 2018’in de altında kaldı. Kaub şehrinde suyun derinlik seviyesi bir metrenin altına indi, bazı yerlerde teknelerin geçişini engelleyen adacıklar oluştu. Almanya’da her yıl gemilerle taşınan bütün yüklerin yaklaşık yüzde 80’in Ren üzerinden taşındığına dikkat çeken uzmanlar, Strasbourg ve Basel’e kadar uzanan bu taşımacılık ağının ciddi darbe alacağını kaydetti. Uzmanlar, su seviyesinin 40 cm’ye kadar düşmesi durumunda nehir taşımacılığının imkânsız hâle gelebileceğini söylüyor.

60 YILIN REKORU

Çin Meteoroloji İdaresine göre sıcak hava dalgaları önümüzdeki iki hafta içinde kuzey Çin’i etkisi altına alacak. Yetkililer, önümüzdeki dört ila altı gün boyunca 250 milyondan fazla insanın 40 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kalacağını belirtti. Çin genelinde haziran ayı 1961’den bu yana en sıcak dönemini yaşadı.

13 MİLYON SOMALİLİ AÇ

Somali’de son 40 yılın en şiddetli kuraklığı sebebiyle gıda ve su sıkıntısı çekiliyor. Halkın yüzde 80’i aşırı kuraklık şartlarıyla savaşıyor, 13 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Bölgede peş peşe üç yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikliyor. Somali hükûmeti, etkisini artıran kuraklıktan dolayı 23 Kasım 2021’de ülke genelinde “acil durum” ilan etmişti.

2070’te üç kişiden biri iklim göçmeni olacak Sel, hortum, deniz seviyesinin yükselmesi, kasırga, kuraklık, kıtlık, gibi afetler, göç sebeplerinin yüzde 90’ını oluşturuyor

Nükleere iklim ayarı Türkiye’de Akkuyu’dan sonra ikinci bir nükleer santral için hazırlıklar sürerken, hükûmet; nükleer enerji ve teknolojisinin uluslararası kurallara göre kullanılması, çevreye zarar vermemesi ve atıklarının saklanması konusunda Paris İklim Anlaşması’nın belirlediği kurallara uygun olarak yeni bir taslak hazırlıyor.