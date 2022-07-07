Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, Salihe Aydeniz hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ile ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma’ iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırladı. Raporun oylaması sırasında CHP’li komisyon üyesi Rafet Zeybek ile HDP’li üye Abdullah Koç, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ret yönünde oy kullandı. Zeybek’in, oylama sırasında “Buna benzer çok sayıda dosya varken, bu dosyaların seçilerek getirilmesi siyasi. Siyasi olduğu için ret veriyoruz” dediği öğrenildi. Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili karar, AK Partili üç üyenin kabul oyları ile alındı. TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonunun, Hazırlık Komisyonunun raporunu vermesinden sonra bir ay içinde toplanarak dosyayı karara bağlaması gerekiyor. Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Partili Ali Özkaya “18 Temmuz itibarıyla raporumuzu Karma Komisyon’a sunacağız. Karma Komisyon’da ondan sonra bir aylık süreç başlayacak” diye konuştu. Karma Komisyon kararının da aynı yönde olması hâlinde Aydeniz’in dosyası Genel Kurul’a sevk edilecek. Aydeniz’in dosyasının yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’den sonra görüşüleceği belirtiliyor. Özkaya, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alınan Aydeniz’in, 77 fezleke ile dokunulmazlığının kaldırılması en fazla talep edilen milletvekili olduğunu da kaydetti.

Son dakika: Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor Son dakika haberi: Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk karar çıktı. TBMM Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Polise yumruk atan vekil hakkında yeni gelişme: Son gün 4 Temmuz DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüşecek komisyon belirlendi. Buna göre; 4 Temmuz'a kadar yazılı savunma için süre tanınan Aydeniz’in, en geç 5 Temmuz'da sözlü savunma vermesi gerektiği öğrenildi.