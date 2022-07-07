Türkiye Gazetesi

İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi.

Türkiye-İsrail arasında 71 yıl sonra ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."



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İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye destek olmayacağız" diyerek tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.

İsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak İsrail'de domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine, ülkeye Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildi.

