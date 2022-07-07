Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.
Yunan medyasında F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini çarpıttılar Son dönemde aldığı kararlar ve attığı adımlar ile Ankara-Atina hattının gerilmesine neden olan Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet eden ve provoke edici hamleler atan Yunanistan'ın gündemi bu kez F-16'lar. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakması sonrası harekete geçen Yunan basını, dün Bakan Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaları çarpıttı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Esas veto şimdi başlıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir kanalda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'ya mutabakatın bir başlangıç olduğunu belirterek "Esas veto kartı şimdi var. Belgeye uymak zorundalar yoksa NATO'ya almayacağız" dedi.