Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı.

Bundan sonra otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi yolcular seyahat öncesi emniyet kemeri kullanımı ile ilgili sesli ve görüntülü şekilde bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Kurala uymayan otobüs firmaları ile yolcular cezalandırılacak. Uçaklarda uygulanan yöntemin benzeri modelle can güvenliğinin korunması hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYANLARA 5 UYARMA CEZASI

Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma cezası verilecek. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacak. Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor.

EMNİYET KEMERİ CAN KAYBINI YÜZDE 45 AZALTIYOR

Emniyet kemeri çarpmanın şiddetini azaltarak vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlıyor. Çarpmanın etkisiyle oluşan kuvveti vücuda eşit dağıtarak ağır yaralanma riskini azaltır. Kaza anında, araç içindekilerin, koltuktan veya araç dışına fırlamalarını önler. Hafif kazalarda ciddi yaralanmaları büyük oranda engeller. Baş, göğüs ve omurilik gibi hassas organların kaza anında darbe almasını önler. Araçta emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azaltır.

Çarpma anında veya ani manevralarda oluşan kinetik enerji ile vücudun öne ve yanlara savrulmasını engeller. Yolcuların emniyet kemeri takmamaları halinde, herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma riski bulunduğunun ve emniyet kemeri takmış olsa bile diğer yolcuların da yaralanmalarına sebebiyet verilebileceğinin unutulmaması gerekiyor.



Yapılan anonsa veya görüntülü uyarıya rağmen emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara para cezası veriliyor. Sesli ve görüntülü uyarı uygulamasıyla birlikte emniyet kemeri takma zorunluluğuna yönelik denetimlerin de artırılacağı belirtiliyor.

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