Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en güçlü adımların geleceğini söyledi. Konya Yunak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karaya (47), güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görevi başında silahlı saldırıya uğrayak vefat eden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ACILI AİLE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN CEZASI DAHA DA ARTACAK’

Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.



Görev başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya’ya son yolculuğuna uğurlandı Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen doktorun ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.