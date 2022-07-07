Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki hastanede saldırı sonucu vefat eden Karakaya'nın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik cezanı daha da artacak dedi.
Son dakika: Erdoğan: Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''THY Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan düzenlediği seferlerle son verdi. Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla insani yardım yapıldı. Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir'' dedi. Şeyh Mahmud ise, ''Türk kardeşlerimizin cömertliğini takdir ediyorum ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtulmasına sebep olacak ve asla unutulmayacaktır'' ifadelerini kullandı.