Türkiye Gazetesi

Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cuma hutbesinde eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yapan imam Ahmet Gür hakkında açıklama geldi.

Konya Valiliği, Konya Kayalar Camisi'nin imamı Ahmet Gür hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan Doktorlara/Sağlık Hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DİYANET İŞLERİ MÜFETTİŞ GÖNDERİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür ile ilgili harekete geçti. Diyanet "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." açıklamasını yaptı.

OLAYIN DETAYLARI

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Cami'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Bugün arife günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya! Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir? Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz.' Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorun ölmesini, polis, askerimizin şehit olmasını. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar millet cuma namazı kılmayacak mı? Beni de kaldırır şu kenara koyarlar, cuma namazını kılarlar, ambulans gelip alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır" ifadelerini kullanmıştı.