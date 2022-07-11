Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere silahlı ruhsat talebine tepki gösterdi. Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?" dedi.

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Katledilen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı: Bayramda izin almadı, ‘nöbetlerim var’ dedi Konya Şehir Hastanesi’nde vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Karakaya abisinin bayramda izin almayarak çalıştığını, Çarşamba günü de şehit olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ dedi, polis harekete geçti Konya’da görev yapan doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesi infiale neden olmuştu. Olayın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen bir skandal daha yaşandı. Sakarya’da bir doktor, hastası tarafından ALO 184’ü arayıp “O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehditte bulundu. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diye bağıran doktor sosyal medyayı ikiye böldü Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.