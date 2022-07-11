Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme: Harekete geçme zamanı geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.