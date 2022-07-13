Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da cuma hutbesinde sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşan imama tepki göstererek, “Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor” düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı “Ama” sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar SAYGIYI hak ediyor." dedi.

BALCALI HASTANESİNDE YAŞANANLARI AÇIKLADI

Bakan Koca yine tweettir üzerinden yağmış olduğu açıklamada, Balcalı hastanesinde yaşananlara da değindi. İşte Fahrettin Koca'nın o ifadeleri; Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini Takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle.

KONYA'DA NE OLMUŞTU?

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Cami'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Bugün arife günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya! Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir? Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz.' Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorun ölmesini, polis, askerimizin şehit olmasını. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar millet cuma namazı kılmayacak mı? Beni de kaldırır şu kenara koyarlar, cuma namazını kılarlar, ambulans gelip alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık çalışanlarını hedef gösteren imama çifte soruşturma! Konya Valiliği, cuma hutbesinde eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yapan imam Ahmet Gür hakkında, sarf ettiği sözler için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve Konya'ya müfettiş gönderildiği açıklandı.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Tıbbi Sekreter doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü! Kendisi de intihar etti... Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonrasında aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay sonrası hastanede yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. RTÜK Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi.