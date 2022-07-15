Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbeler vuran TSK, FETÖ terör örgütüyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde bugüne TSK’ya sızan 24 bin 388 kişi ihraç edildi. FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi. Pilot sayısının azalmasına rağmen TSK, sınır ötesinde havadan ve karadan 10 başarılı askerî harekât gerçekleştirdi.

176 BÜYÜK OPERASYON

TSK, darbe girişiminden bugüne terör örgütlerine karşı 176 büyük çaplı operasyon yaptı. Birçoğu FETÖ’den ihraç edilen eski pilotların terörle mücadelede PKK’ya karşı düzenlenen operasyonlarda “dağı taşı bombaladığı” daha önce de gündeme gelmişti. Şimdi ise etkisiz hâle getirilen PKK’lı sayısı 2016 yılına göre 10 katına çıktı. Pilotların sayısının azalmasına rağmen terörle daha etkin mücadele ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’den büyük oranda temizlenen TSK’nın daha da güçlendiğine dikkat çeken Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada “İçimizdeki FETÖ’cü teröristler temizlendikçe silahlı kuvvetlerimizin sayısı azalmakla beraber bunu herhangi güç noksanlığına değil, güç artışına neden olduğunu görüyoruz” demişti. Akar “Şu anda 15 Temmuz’daki 100 pilottan 80’i gitti. 20 pilot kaldı. Bir pilot, beş pilotun işini yapıyor. Kimse gık demiyor. Allah’a şükür o pilotlarımız hedefleri şakır şakır vuruyor” ifadelerini kullanmıştı.

BİR AY SONRA OPERASYON

TSK’nın FETÖ’nün en fazla sızdığı devlet kurumları arasında olduğu 15 Temmuz’un ardından ortaya çıkarken, bu süreçte moral ve motivasyon bakımından zarar gören ordu, çok kısa bir zamanda toparlanarak Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etti. Öyle ki, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra TSK, 24 Ağustos 2016’da Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ ve YPG/PYD’ye yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı düzendi. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından TSK bu defa, 2018 yılı başında Afrin’deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı, 2019’da Suriye’nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Resülayn’a Barış Pınarı Harekâtı ve 2020’de Suriye’nin İdlib bölgesinde güvenliği sağlamak üzere Bahar Kalkanı Harekâtı’nı gerçekleştirdi.

K. IRAK’A ‘PENÇE’ ATILDI

15 Temmuz sonrası Suriye’de geniş çaplı operasyonlarla birçok bölgeyi terörden temizleyen TSK, bu süreçte Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’nın belini de kırdı. Bu çerçevede 2018 Mart ayında bölgeye yapılan Kararlılık Harekâtı’nı sırasıyla bugüne kadar; Pençe1, Pençe-2, Pençe-3 Operasyonları, Pençe-Kaplan ve son olarak Pençe-Kartal ve Pençe-Kilit Operasyonu izledi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen hava ve kara operasyonlarında örgüte ağır bir darbe vurulurken, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Ayrıca bu operasyonlar sayesinde Irak’ın kuzeyinde çok sayıda üs kuran TSK; Kandil, Mahmur, Hakurk, Sincar, Zap, Avaşin Basyan ve Metina gibi PKK’lıların bulunduğu stratejik hedefleri vurdu. Örgütün Irak ve Suriye’yi birleştiren lojistik hatları kesildi.

İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı İzmir’den deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri eski Doç. Dr. Ş.A. ve eski öğretmen M.G. ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen H.K. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.