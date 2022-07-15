Türkiye Gazetesi

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda mezar taşlarına zarar verilmiş ve mezarlık taşları kırılmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul mezarlığa yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

'BERABERLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

İstanbul’da bulunan Hasköy Mezarlığı’nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir."

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