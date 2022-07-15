Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, ölümünün 6'ncı yıldönümünde vatandaşların akınına uğradı. Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden arasında yer alan 12 Ekim 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük'ün babası Nihat Öklük, Ordu'dan geldiklerini ve Ömer Halisdemir'in kabrinde dua okuduklarını söyledi. Kendi evlatlarının da şehit olduğunu belirten Öklük, "Bu vatan için şehit oldular, gururluyuz. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. Evlatlarımız korudu, görev esnasında şehit düştüler. Acımız büyük ama vatan sağ olsun" dedi.

"ÖMER HALİSDEMİR'LERİN BU VATANDA BİTMEYECEĞİNE İNANIYORUM"

İstanbul'dan gelen İlyas Çiftçi de Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret etmenin gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı, keşke böyle bir olaya hiçbir şekilde maruz kalmasaydık ama şunu bir kez daha gördük ki her ne şekilde yaşanacaksa yaşansın Ömer Halisdemir bir taneydi öldü, arkasında binlerce var. Ömer Halisdemir'lerin bu vatanda bitmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kayseri'den gelen Abdullah Keyin ise "Nur içine yatsın, mekanı cennet olsun. Çok istedim, 6 sene oldu gelmeyi, kısmet bu güneymiş. Çok duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.

Ayşe Keyin de şehit Ömer Halisdemir'le çok gururlandığını dile getirerek, "Böyle yiğitler olduğu müddetçe Türkiye asla ezilmez. Bunların sayesinde biz ayaktayız, mekanı cennet olsun." dedi.

ÖMER HALİS ADINI VERDİĞİ ÇOCUĞUYLA ŞEHİTLİĞE GELDİ

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar, gözyaşları içerisinde Halisdemir ve şehitlere mücadelelerinden dolayı teşekkür etti. Darbe girişiminden bir ay sonra doğan ve Ömer Halis adını verdiği çocuğuyla birlikte kabir ziyaretinde bulunan baba, "İnşallah Ömer Halisdemir gibi bir kahraman olur. Vatanımıza, milletimize faydalı bir insan olur. Allah vatanımızı, milletimizi seven gençliğimizi artırsın" diye konuştu.

BİSİKLET TURU'NA KATILANLAR ŞEHİDİN NİĞDE'DEKİ KABRİNE ULAŞTI

Öte yandan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Arnavutköy'den başlayan 'Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu', sporcuların Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine gelmeleri ile tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine getirdi.

Şehit Ömer Halisdemir ve dev Türk bayrağı pankartı Van Gölü’nde dalgalandı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Van’daki dalgıçlar, Van Gölü’nde dev Türk bayrağı ve Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı pankart açtı. O anlar görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.