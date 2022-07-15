Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına tebriklerini iletti. 15 Temmuz’da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ’nün darbe girişimine karşı Türkiye’nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

Cumhurbakanı Erdoğan'dan gençlere KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti Saraçhane'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere KYK müjdesi verdi. İlk Kabine Toplantısına işaret eden Erdoğan, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son sözü top tüfek değil, iman belirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında; 15 Temmuz kanlı darbe gecesinde belirleyici olanın iman ve yürek olduğunu söyledi.