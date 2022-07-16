Türkiye Gazetesi

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, 'işlemleri' tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı almış, Ruanda hükümeti de anlaşmayı onaylamıştı.

'GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'

Anlaşma geniş yankı uyandırırken tartışmalara da neden olmuş, hatta İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sığınmacıların gönderileceği ülke sayısını artırmak istediklerini söylemişti. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olacağı iddiları The Times gazetesinde yer alırken Truss'ın bu noktada Türkiye ile de müzakere başlatmak istediği de öne sürüldü.

Hali hazırda 3,9 milyon göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'den İngiliz bakanın açıklamalarına sert bir cevap geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, iddialara ilişkin, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir." dedi.

'TÜRKİYE SIĞINMACI KAMPI OLMAYACAK'

'Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır.' diyen Sözcü Bilgiç, "Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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