Türkiye Gazetesi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.

Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı." denildi.

Kapıkule’de 22 milyon liralık operasyon Ticaret Bakanlıpı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 120 kilogramı aşkın uyuşturucu maddenin yanı sıra denizhıyarı, elektronik sigara, plak ve tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hızlı tren Kapıkule yolunu yarıladı Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50’sine yakını tamamlandı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda tır yandı, trafik felç oldu Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden bir tırda yangın çıktı. Yangın sonrası trafik ise adeta felç oldu, 5 kilometrelik kuyruk var...