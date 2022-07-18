Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son dönemde petrol müjdeleri art arda gelirken Adıyaman, Batman ve Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni rezerv heyecanı yaşanıyor. Adana Ceyhan’daki üstü betonla kapatılan kuyudan petrol tespit etmesi üzerine umutlanan bölge halkı, tüm Anadolu hatta Türkiye genelinde araştırılmaların yapılmasını istiyor. Şanlıurfa Siverek ilçesinde yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat Havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığı ileri sürülmüştü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman’da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep’in Araban ilçesi ile Adıyaman’ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin beton ile kapatıldığını kaydetmişti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunarak çıkartılmaya başlanılan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından, bölgenin yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli köyü halkı da topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti.

Köylüler yaklaşık 20 yıl önce petrol bulunan ancak bulunduktan 1 yıl sonra kapatılan kuyularda tekrar petrol arama çalışması yapılmasını istedi.

6.2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Ceyhan'ın Soysallı köyünde çiftçilik yapan Orhan Buhur, 1997 yılında tarlasını sulamak için sondaj çalışması yaptı. 1 yıl sonra meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası petrol toprak üzerine çıktı. Buhur'un tarlasındaki petrolü çıkaran yüklenici firma iflas edince çalışmalar yarım kaldı ve petrol kuyuları kapatıldı.

Köylüler ve akrabaları arasında adeta dalga konusu olan hatta adı 'deli'ye çıkan Orhan Buhur, pes etmeden mücadelesine devam etti. Tam 25 yıl sonra Buhur'un haklı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kuyulardan numune alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrolün 1. kalite ve rezervin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu tespit etti. Müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.

Ülke genelinde yaşanan sevincin ardından Soysallı köyünün yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli halkı da yetkililere seslenerek köylerinde arama yapılmasını istedi. 20 yıl önce arazilerinde İsrailli firmaların petrol araması yaptığını anlatan Sevinçli köyü sakinlerinden Musa Aydın, "Komşumuzun tarlasında arama yaptılar. Büyük kuyular açtılar, etrafını da betonla kapladılar. Petrol çıkardılar ve 1 yıl boyunca çalışmalarına devam ettiler ancak daha sonra 'Burada petrol yok' diyerek kuyulara bir şeyler döküp gittiler" dedi.

Çiftçi Hasan Aydın, "Ben o tarihlerde küçüktüm. Oyun oynamaya gittiğimiz zaman toprağın altında gümbür gümbür sesler gelirdi. Söz konusu yerden hâlâ o sesler geliyor. Tarla sahibinin başvurusu üzerine çalışmalar yapıldı, kuyular açıldı ve gaz bulundu. Ama o çalışmada yarım bırakıldı. Açılan kuyunun ağzında çakmak çakıldığı zaman hemen ateş yanıyor" diye konuştu.

KÖY HALKI HEYECANLI

Musa Aydın'ın 90 yaşındaki annesi Asiye, eşi Ayşe ve gelini Meryem Aydın'ın dua ederek köylerindeki yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasını istedi. Asiye nine; "İnşallah petrolü bulurlar ve ülkemize katkı sağlar" derken Ayşe Aydın, "Petrol bulunursa köyümüz adı gibi Sevinçli olacağız" dedi. 20 yıldır Aydın ailesinin gelini olduğunu söyleyen Meryem Aydın, "Bu eve yeni gelmiştim ve o zamanlar 'petrol bulundu' diye köyde mutluluk yaşanıyordu. Ama sonra bir anda kesildi" dedi.

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