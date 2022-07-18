Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına çıktı. Erdoğan burada Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, iki ülkeye şartları sunduklarını ve bu şartların yerine getirilmemesi durumunda süreci durduracaklarını söyledi.

“ŞARTLARI YERİNE GERTİRMEZLERSE SÜRECİ DONDURACAĞIZ”

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"NATO'nun genişlemesi politikasında ülkemizin hassaaiyetleri çerçevesinde kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlaması için getirdiğimiz şartların üzerine şartlı onayımızı üye ülkeler ile paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Muhalefetin ne dediği biz iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini börüyoruz. Bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

Erdoğan’dan milyonlarca gence KYK müjdesi: Sadece ana para ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. KYK borçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." açıkmalasını yaptı.