Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Kahraman Mehmetçik bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi."

Kıbrıs Barış Hareketı'nın 48. yılına özel MSB'den 3 serilik özel klip Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılına özel detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 1 şehidimiz var MSB:"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.