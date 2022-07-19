Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli savunma Bakanlığı tarafındanyapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

GÜN İÇİNDE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU

Öte yandan gün içerisinde öldürülen 7 teröristle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya 'Pençe' darbesi! 7 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu 'Uzun zamandır' peşindeydik' diyerek duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.