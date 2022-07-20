Türkiye Gazetesi

Bolu’da içme suyundan zehirlenen 52 kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Yaşanan olayın ardından köyün su ihtiyacının karşılandığı su deposundan numune alan yetkililer, aynı zamanda su hattında ilaçlama ve temizleme çalışmaları yaptı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği tarafından zehirlenenlerle ilgili açıklama geldi. Hekimliğin yaptığı açıklamada, "Bolu'da sudan zehirlenen çocuklardan Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından zehirlenme olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İçme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenen 52 kişiden 10'u yoğun bakıma kaldırıldı Bakan Koca, Bolu'da içme suyundan zehirlenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Zehirlenenlerden 10 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Bolu'da 21 çocuk kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen olayda su deposundan incelenmek üzere numune alındığı belirtildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.