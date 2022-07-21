Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda, İran’ın başkenti Tahran’da Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen ve Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için hazırlanan yol haritası ele alınacak.

TAHIL KORİDORU MASADA

MGK toplantısında, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM’den temsilcilerden oluşan tahıl koridoru toplantısıyla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. MGK’da, İstanbul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. MGK’da İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak. Toplantıda ayrıca, yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleşen Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'ndan dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Muhalefetin sürekli devletin izlediği politikanın karşısında durmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik KYK faizlerinin silinmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Erdoğan' "Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'ye PKK çıkışı: Güya aldatacaklar, bunu yemezler! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşü esnasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Üçlü zirve, terör meselesi, Putin görüşmesi ve Suriyelilerin dönüşü gibi birçok konuya ilişkin konuşan Erdoğan, ABD'ye PKK üzerinden sert çıktı. Erdoğan, "Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler." dedi.