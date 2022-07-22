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Irak'ta tehlikeli tahrik! İran hazırladı, PKK uyguladı Kuzey Irak'ta havan topları 9 sivili öldürdü. Patlama öncesi üç el ateş edildi. 5 havan, turistlerin toplandığı noktaya düştü. Saldırıdan önce de 3 kamera kayda girdi. Bütün bunlar Türkiye'ye kumpası ortaya koyuyor. Ankara’nın kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili gazetemize konuşan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını ifade etti.
İran'da kritik zirve: Putin'den, Erdoğan'a teşekkür İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.
İran ve Rusya arasında büyük anlaşma: Tahran'da üçlü görüşme öncesi imzalar atıldı İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasında büyük bir anlaşma imzalandı. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi’nde Kiş Adası’ndaki petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.