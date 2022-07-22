Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü bu törendeydi, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve gerekli olan tüm gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma İstanbul'da imzalandı. BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri tarihi törene damga vurdu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna temsilcileri katıldı.

KARADENİZ'DE ÇARE IŞIĞI VAR

Törende ilk olarak söz alan BM Genel Sekreteri António Guterres açıklamasında, "Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak Sizin arabuluculuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

Guterres sözlerine şöyle devam etti: "Bu kıtlık eşiğinde yaşayan halklar için çözüm getirecek anlaşmadır. Bu girişim hatırı sayılır oranda 3 limandan gıda ticareti yapılmasını sağlayacak. Tahıl ve gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılması için açığı kapatıp fiyatları düşürecek. Bu anlaşma kolay şekilde sağlanmadı. Ciddi çabalar sayesinde, tüm tarafların uzun mesai sayesinde bu sonuca vardık. Buradaki kararlılık hiç olmadığı kadar önemli. Bu girişim uygulanmalı. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Bugün ortak bir koordinasyon merkezinin açılışını duyuracağız. Lütfen sözlerinizde durun dedim. Barış için de aynı şey geçerli. Kanlı savaş yürüten iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma. Savaş devam ediyor, insanlar ölüyor."

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.

MSB açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Tahıl sevkiyatı Ukrayna’daki 3 limandan yapılacak" açıklamasını yaptı.