Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları vatandaş ziyaretlerinde özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları sebebiyle gelen şikâyetleri dinledi. AK Parti yönetiminin belirlediği çerçeve içerisinde vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri sokağın nabzını tuttu. Vatandaşların büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şikâyet etti. İkinci olarak yüksek kira artışları ve EYT’lilerin durumu gündeme geldi. AK Parti milletvekillerinin saha izlenimleri şöyle:

TEMMUZ ZAMLARI NEFES ALDIRDI

“AK Parti’nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi durumda. Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var. Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor.

ALTILI MASADA KOALİSYON ENDİŞESİ

Şikâyetler de var. Mesela büyükşehirlerdeki kira artışları büyük sıkıntı oluşturmuş durumda. İstanbul’daki kira artışlarının önüne geçilemiyor. Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır da bu şikâyetleri gidermede yeterli olmamış. Sabit gelirlilerin yüksek gıda enflasyonundan şikâyeti var.

EYT’liler beklenti içinde. Bireysel olarak, herkes EYT’den faydalanmak istiyor. Sıkıntılar dile getiriliyor. Ama sorduğumuzda çözümün yine AK Parti’de olacağını gördüklerini söylüyorlar. CHP seçmeni ile de temas kuruldu. Bir umutsuzluk var. Altılı masanın beklentileri karşılamadığını düşünüyorlar. Bir de altılı masadakilerin altı ortaklı bir koalisyon şeklinde ülkeyi yönetme hedeflerinden endişeliler. Sahada eskiden olduğu gibi yeniden koalisyon günlerine dönülmesi ihtimaline yönelik endişe var.”

EYT'LİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yapılan ziyaretlerde prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşlarını tamamlamadıkları için emekli olamayan, ancak ileri yaşta oldukları için iş de bulamayanların sıkıntılarını dinleyen milletvekilleri, 2023’ün ilk günlerinde bu problemin çözüleceğini anlattı.

AK Parti 'Anadolu turuna' çıkıyor Eylül sonuna kadar milletvekilleri, bakanlar ve teşkilatlar, haftanın en az dört günü sahaya inerek, ilçeleri ve köyleri dolaşacak. Programlarda elde edilen veriler Erdoğan’a sunulacak.

AK Parti CHP’li belediyelere mercek tutacak CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının 2019 yerel seçimler öncesinde neleri vaat ettiği ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiğine dair rapor hazırlanacak.

AK Parti’den sandık alarmı! 75’ten fazla ilde gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarında, seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve oyların tutanağa geçirilmesi sırasında dikkat edilecek konular örneklerle izah edildi.