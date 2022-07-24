Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen sokak röportajında kendisine yöneltilen ırkçı ve nefret içerikli sözlere “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Akış tarafından külliyeye davet edilen Kanjo, babası ile birlikte Ankara’ya geldi. Akış’la görüşmesinde Türkiye’ye geldikten sonra başından geçenleri anlatan Kanjo, okul hayatında başarılı biri olmasına rağmen ırkçı söylemler sebebiyle mobingle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Türkiye’nin gündemine oturan sokak röportajı sırasında etrafındaki insanların ‘Ne işin var burada’, ‘Yürü git konuşma fazla’, ‘Size o kadar gıcık oluyoruz ki...’, ‘Sustur şunu’, ‘Suriyeliler burada sapıklık yapıyor’, şeklinde tepki gösterdiğini hatırlatan Kanjo, bu tepkilere ‘Ben kimim, ben bir insanım’ diye bağırarak karşılık verdiğini anlattı. Kanjo “O anda ne dediğimi bilmiyordum açıkçası. Sosyal medyadaki ‘Ben bir insanım’ dediğimi de hatırlamıyorum. Sonra dinleyince fark ettim” dedi.

MÜHENDİS OLMAK İSTİYOR

Kanjo, Akış’a bir yandan üniversiteye hazırlandığını, bir yandan hamburgercide çalışarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyledi. Mühendis olmak istediğini belirten Kanjo, sokak röportajında yaşananlardan sonra devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan çok sayıda destek telefonu aldığını da anlattı. Kanjo ve babası ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış önümüzdeki süreçte Kanjo’nun okul hayatı için destek olacağını söyledi.

Suriyeli genç öfkeli kalabalığa karşı kendini savundu: Ben bir insanım Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında ırkçı söylemlere maruz kalan 17 yaşındaki Suriyeli genç, "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözlerine "Ben de insanım" diyerek isyan etti.