Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden ve Ankara’da yaşayan iş adamı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı ile yine Ankara’da yaşayan Naif Çallı’nın mühendis kızı Büşra Çallı için Berçelan Mahallesi’nde 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. 26 yaşındaki mühendis Büşra Çallı ile hayatını birleştiren avukat Melih Çallı’nın düğün töreni Hakkari, İstanbul, Antalya, Van, İran ve Irak’tan gelen birçok önemli ismi buluşturdu. Düğün alanında iş adamı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların söylediği Kürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

HALAY ÇEKMEKTE ZORLANDI

Gün sonunda davetliler, Çallı çiftine takı takmak için adeta birbiriyle yarıştı. Gelin, 4 kiloyu bulan takılar nedeniyle halay çekmekte güçlük çekerken, damat Melih Çallı’ya ise yaklaşık 3 milyon TL hediye edildi. Damadın babası iş adamı Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti. Çallı, “16 Temmuz’da Ankara’da binlerce kişinin katılımı ile kız tarafının düğününü yaptık. Bizleri mutlu bahtiyar ettiler. Bugün de akrabalarımızın ısrarı üzerine Hakkari’de düğün yaptık. Buradaki düğünümüze de binlerce misafirimiz geldi. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilemize, akrabalarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi.

26 yaşındaki damat Melih Çallı ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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Sünnet düğünü hastanede bitti! 200 kişi birden zehirlendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 200 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Görenler hayranlıklarını gizleyemedi: Düğün konvoyunda renkli görüntüler Bursa’daki düğün konvoyunu gören dönüp bir kez daha baktı. Görenlerin hayranlıklarını gizleyemedi ilginç düğün konvoyu trafikte renkli görüntüler oluşturdu.

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