Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün Bursa'da mahkeme kararıyla boşaltılacak olan evden kilitli bir odada küçük bir çocuk baygın halde bulunmuştu. Açlıktan ve susuzluktan bitkin halde bulunan çocuk hemen tedaviye alımış ve bakımı yapılmıştı. Akdeniz Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı. Küçük çocuğun kilosunun 17 kilogram olduğunu açıklayan hastane boyunun ise 1.38 olduğunu kaydetmişti.

Tedavisi süren çocuğun sağlık durumu hakkında hastaneden yeni bir açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

'İLK DEFA HUZURLU BİR GECE GEÇİRDİ'

"Kınalı kuzum" diye tabir ettiği 9 yaşındaki Cem'in dün gece ve sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini ifade eden Özkan, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur" dedi.

Cem'in yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, kontrollü yemek yemesi gerektiğini söyledi.

'KALP HIZINDA SIKINTI VAR'

Kan tablosunda bazı sıkıntıların olduğunu ve onları düzelttiklerini belirten Özkan açıklamasını nşu sözlerle sürdürdü:

"Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.

Özkan, Cem'in tedavisinin birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.

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