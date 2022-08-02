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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 1 şehidimiz var MSB Pençe Kilit'te 1 şehidimiz olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde A/T faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Cüneyt TAŞYÜREK derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 1 şehidimiz var MSB:"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."
MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu MSB acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu.