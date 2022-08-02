Türkiye Gazetesi

Kadına şiddet meselesinde önlem çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ise bu konuda önemli bir nokta bulunuyor. Kadınlar için kurulan KADES uygulaması ise ile şiddet gören kadınlar uygulamayı kullanıyor, tek tuşla ekipler olay yerine giderek müdahalede bulunuyorlar. Tüm çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Açıklamasında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Soylu, paylaşımında "2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaştığı, İçişleri Bakanlığının "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans" başlıklı açıklamasında da 2022'nin 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 120 bin 645 kişiye 425 bin 709 önleyici tedbir, 38 bin 863 kişiye 44 bin 140 koruyucu tedbir kararı verildiği aktarıldı.

KADES UYGULAMASI YAKLAŞIK 4 MİLYON İNDİRİLDİ

Bu yıl 63 bin 374 kolluk personeline 6284 sayılı kanun kapsamında eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılının ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti meydana gelirken, 2022'nin aynı döneminde yüzde 5 azalarak 158 kadın cinayeti meydana geldi. Türkçe dahil İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça, İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe dillerinde hizmet verilen KADES uygulamasını 3 milyon 855 bin 777 kişi indirdi. 459 bin 478 ihbara müdahale edildi. Bakanlığımızca kurulan 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe Merkezi'nde 61 ilde 636 vakanın anlık takibi yapılıyor."

Bakan Soylu'dan kaçak göçmen açıklaması: 61 bin 14'ü ülkesine gönderildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandığını, 61 bin 14'ünün ise ülkesine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'dan teröristlere 'teslim olun' çağrısı: Yoksa sarı torba kaçınılmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Siirt'te 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.

Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Muharrem ayının birinci gününde üç cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.



