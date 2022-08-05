Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde bu kapsamda dezenformasyonla mücadele sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındsna önemli bir açıklama yaptı. Altun, İletişimBaşkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla mücadele Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan NATO açıklaması İletişim Başkanı Altun, terör destekçisi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebini değerlendirdi. Türkiye'nin veto ettiği başvuru süreci ile ilgili Altun, "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan evlat nöbetindeki annelere destek mesajı İletişim Başkanı Altun, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için "Onlar, terör odaklarının tehdit ve baskılara rağmen bin gündür sürdürülen bir cesaretin, kutlu bir direnişin hikayesini yazıyorlar" ifadelerini kullanarak destek mesajı verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na 'PKK' tepkisi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK'yı desteklemeye devam ediyorsunuz, İsveç, PKK'yı gerçekten terörist bir oluşum olarak görüyorsa gereğini yapmalıdır" dedi.