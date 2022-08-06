Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şırnak'ta terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan güvenlik korucusu için düzenlenen törende vali ve belediye başkanı olmak üzere çok sayıda isim katıldı.