Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor.
Detaylar birazdan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor.
Detaylar birazdan...
Etiketler : recep tayyip erdoğan,