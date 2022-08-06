Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor.

Detaylar birazdan...