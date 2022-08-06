Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, geminin sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerini tamamladığını belirterek, "Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor." ifadesini kullandı.

9 AĞUSTOS'TA İLK GÖREVİNE ÇIKACAK

Yeni nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 27 Temmuz'da limandan yaklaşık 10 deniz mili açılmış ve test işlemlerini tamamlayıp 2 Ağustos'ta tekrar limana dönmüştü.

Bakan Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada geminin Akdeniz'de görev yapacağını ifade etmişti.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

Geri sayım başladı: Abdülhamid Han keşfe çıkıyor Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri A.O. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Abdülhamid Yunan'ı titretti! Akdeniz'de hâkimiyet tohumlarımızı ekeceğiz Teknik açıdan dünyanın en iyileri arasında yer alan sondaj gemisi Abdülhamid Han, âdeta bir yüzen otel. Arama kabiliyetleri dışında sosyal tesisleri, dinlenme alanları, spor ve sinema salonları bulunan gemide 1.200 kişi yaşayabiliyor.

Mavi Vatan filosunun 'en güçlüsü': Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın ‘Mavi Vatan’daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı bitmiyor: Bu defa hedefte Abdülhamid Han sondaj gemisi var Türkiye'nin girişimlerini adım adım izleyerek, belli noktalarda kara propaganda ile baltalamaya çalışan ve hazımsızlığını sık sık belli eden Yunanistan, bu defa da sismik ve sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı dün denize açılmasından rahatsız oldu.