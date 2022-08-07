Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sayın bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov’un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir” denildi.