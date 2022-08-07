Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sayın bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov’un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir” denildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Türkiye’ye ziyaret
07.08.2022 - 12:23 | Son Güncelleme: 07.08.2022 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,türkiye,dış ileri bakanı,ziyaret,
893142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/893142.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER