Türkiye Gazetesi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi. Tartışma bu sırada da devam ederken, Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Latif Şimşek'i darp etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

ÖMER ÇELİK'TEN KINAMA

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek’i darp etmesini kınadığını belirtti.

Fatih Erbakan partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile olası bir ittifak kurulabileceğini söyleyen Fatih Erbakan, “Asıl hedeflerinin seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmek” olduğunu açıkladı. Öte yandan Erbakan, partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı.