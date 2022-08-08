Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara’da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle görüşmesi bekleniyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı Şeyh Mahmud ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: "Bir Togg hatırası..." Cumhurbaşkanı Erdoğan, test ve deneme süreci devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit'te Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı.