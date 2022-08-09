Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, ‘Artık bu alanda biz de varız’ diyerek duyurdu: Abdülhamid Han’ın görev yeri belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını açıkladı. Kuyu, Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.
Abdülhamid Han Mavi Vatan'daki görevi için yola çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yolcu etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı. Filonun en donanımlısı Abdülhamid Han’a iniş yapan Erdoğan, havada gemiyi 3 kez turlayarak incelemelerde bulundu.