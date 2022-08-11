Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) asfalt bakım çalışması yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 (Cumartesi) tarihinde 00.00’te başlayacak; 14.08.2022 (Pazar) günü sabah saat 10.00’da tamamlanacak.” denildi.

Osmangazi Köprüsü ile 6 milyar 603 milyon TL tasarruf sağlandı Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü’nden 55.5 milyon araç geçti. Osmangazi Köprüsü ile yıllık toplam 6 milyar 603 milyon TL tasarruf sağlandı.

Cami imamı kurduğu İngilizce diyaloglarla gönül köprüleri kuruyor İzmir’de tarihi İsa Bey Camii’nde çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. Cami imamının davranışları sosyal medyada büyük ilgi toplamış, turistlerle kurduğu diyalog yüzleri tebessüm ettirmişti. İmam Taşdemir’in aynı zamanda şehit özel hareket polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası olduğu öğrenildi. Taşdemir gönül kazanmak için turistlere onların dillerinde kartlar hazırlayıp, farklı milletlerden turistlere İslam dinini ve kültürünü tanıtıyor.

Bakırköy'de köprüye sıkışan gaz yüklü tır 1,5 saatte kurtarıldı Bakırköy'de köprüye sıkışan dorsesinde gaz yüklü olan tır itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle kurtarıldı.