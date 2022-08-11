Türkiye Gazetesi

5 yıl önce Maçka'da teröristlerin yerlerine askerlere gösterirken hain bölücü PKK mensupalrı tarafından ateş edilen Eren Bülbül şehit edilmişti. 15 yaşındaki Eren'in şehit edilişinden 5 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi. Anne Ayşe Bülbül ise oğlunun acısı ile yaşıyor.

ŞEHİT ASTSUBAY EREN'İN ÖLMEDEN ÇNCE SON FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonu ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti.

Eren Bülbül’ü korumak için hain terör örgütünün silahından çıkan 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı.

FOTOĞRAFTAN 10 DAKİKA SONRA EREN VE JANDARMA ASTSUBAY ŞEHİT EDİLDİ

Şehit Ferhat Gedik’in çektiği fotoğrafta askerlerle birlikte Eren Bülbül de görülüyor. Bu fotoğraf karesinden 10 dakika sonra çıkan çatışmada Eren Bülbül ile Ferhat Gedik’in şehit olduğu öğrenildi.

Eren Bülbül'ün şehadetinin 5. yılı! Acısı hiç dinmedi, hala ilk günkü gibi taze Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül oğlunu bir gün bile unutamadığını ama vatan için kurban vermenin de gururunu yaşadığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Şehit Eren Bülbül’ sorusu damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan duygulandıran konuşma: “Hepimizin kalbini yaktılar” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam duygulandıran anlar yaşandı. Çok konuşulan yarışma programında Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Yarışmaya, Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül sorusu damga vurdu. O soru karşısında duygulanan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Maalesef ki 15 yaşında o cana kıydılar, hepimizin kalbini yaktılar” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, şehit Eren Bülbül'ün ailesine 10 bin TL aylık bağladı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanmasına karar verildi.