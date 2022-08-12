Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin hainlerle mücadelesi durmaksızın devam ediyor. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Böylelikle İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

SABOTAJ VE BOMBA UZMANIYMIŞ

PKK'ya 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı öğrenildi. Ayrıca bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİYE DAHA OPERASYON

Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı. Üç şüphelinin sorgusu sürerken Mıhçı, sevk edildiği adliyede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

KEŞİF YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Öte yandan, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle yakalanan Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mıhçı'nın, İstanbul'un değişik noktalarında keşif amaçlı yürüdüğü görülüyor.

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