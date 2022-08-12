Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Marketlerinde 30-40 üründe indirime gidileceğini duyurmuştu. Erdoğan, küçükbaş et ürünlerinde yüzde 25, büyükbaşlarda ise yüzde 30 ile 35 indirim yapılacağını bildirmişti.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Mersin Erdemli ilçesi Toroslar'da bulunan Sarıpınar Yaylası’nda besiciler ile bir araya gelen Bakan Kirişci "Göreve geldiğimizde 31.7 milyon küçükbaş hayvan vardı. 21 yılda bu sayı 57.5 milyona ulaştı. Yine 9.9 milyon civarında büyükbaşımızı, 18 milyona çıkardık. Canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla, almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık. O nedenle bizim bu davranışımızı kimse yanlış değerlendirmesin. Biz buradaki şişkinliği, buradaki yığılmayı kısmi de olsa azaltalım ve bizim küçükbaş hayvan üreticimiz bundan pozitif yönde olumlu manada etkilensin istedik" dedi.

Tüketicinin de bu durumdan memnun olduğunu vurgulayan Kirişçi "Şu anda Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. 1.300 tane Tarım Kerdi Market var. Hepsini kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi Marketler'de de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle herkesin lehine bir adım atmış olacağız" diye konuştu

Tarım Kredi 15 Ağustos'ta indirimli fiyat uygulamasına geçiyor Son dakika haberine göre; Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Bakan Kirişçi açıkladı: Yeni tarım modeli geliyor! Hem taze hem ucuz olacak Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gelinirken tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde kentten kırsala uzanan bir dizi yeni uygulamaya imza atılacağını açıkladı.