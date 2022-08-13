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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
13.08.2022 - 08:53 | Son Güncelleme: 13.08.2022 - 08:55
Türkiye Gazetesi
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek.
Etiketler : tahıl sevkiyatı,
895695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/895695.aspx
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