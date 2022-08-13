Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonlarından gün gece acı haber geldi ve Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Siirt'teki ailesi haberi alınca adeta yıkıldı. Şehit Bağra'nın (30) cenazesi, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yolu ile Şirvan'ın Nallıkaya köyüne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı köydeki Yeni Cami'de İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından baba evine getirildi.

ŞEHİDE ACI VEDA

Burada şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE BİRÇOK İSİM KATILDI

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber, 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu, Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi. 3 Ağustos'ta teröristlerin yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ şehit oldu.

Pençe Kilit Harekatından acı haber: 1 asker şehit Milli Savunma Bakanlığı üzücü gelişmeyi aktardı... MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde uzman çavuş Murat Yıldırım'ın da şehit olduğu öğrenildi.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber peş peşe geldi, 3 şehidimiz var Pençe-Kilit Harekât bölgesinden bir acı haber daha geldi. Operasyonda yaralanan bir asker daha şehadet şerbeti içti. Böylelikle şehit sayısı 3'e yükseldi.