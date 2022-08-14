Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine parti kuruluşuna ait dilekçenin 14 Ağustos 2001'de verilmesinin ardından Erdoğan, 16 Ağustos'ta oy birliğiyle genel başkan seçildi.

Böylece AK Parti'nin, içerisinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı siyaset yolculuğu başlamış oldu.

Bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden zaferle çıkan AK Parti, 21 yılda e-Muhtıra’dan kapatma davasına, 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok saldırıya karşı mücadele verdi.

Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Kafkaslardan Afrika’ya Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi.

AK Parti iktidarında yatırımlar da hız kesmeden devam etti. Duble yollar, şehir hastaneleri, modern havaalanları inşa edildi. Yerli otomobil hayali için düğmeye basıldı. Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulundu.

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70'in üstüne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar ekonomiye katkısının yanı sıra terörle mücadelede önemli rol oynadı. Sade bir programla 21. yaşını kutlamayı planlayan AK Parti, bu doğrultuda “Bir Olduk 21 Olduk” temasıyla yarın bir program yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı program için yaklaşık üç bin kişilik davetli listesi hazırlandı.

“2023’TE DE ZAFERE ULAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere mektup gönderdi. 2023 seçimlerinin kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti: Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi ise milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti’yi, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız.