Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun yağış nedeniyle Bursa ilinin Mudanya ilçesinden 260, İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden 161, Yalova'dan ise 45 su baskını ihbarı alındığını bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre yoğun yağış nedeniyle Bursa'nın Mudanya ilçesinden 260 evden su baskını ihbarı alındı. Bölgede itfaiye, AFAD, NAK, AKUT, BAKUT ekiplerinin vidanjör, kepçe, bot ve motopomp desteği ile çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alındı, itfaiye ekipleri baskınlara gerekli müdahaleleri yaptı.

Beykoz ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalanlar olabileceği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yalova ili ve ilçelerindeki aşırı yağışlar sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 8 trafik kazası, 1 trafo yangını, 1 asansörde mahsur kalma, 1 motosiklet kazası ihbarı alındı.

İhbarların yapıldığı üç ilde de can kaybı yaşanmadı.

Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden uyarmıştı: İBB Başkanı İmamoğlu saat verdi! Kuvvetli geliyor… Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul’u bekleyen şiddetli yağış bugün etkisini gösterecek. AKOM’da açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, saat vererek vatandaşları uyardı. Yeterli önlemlerin alındığını dile getiren İmamoğlu yine de vatandaşların temkinli olması gerektiğini kaydetti. Yağışın doğu kesimlerinde özellikle Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla’da etkili olması bekleniyor.

AFAD’dan 9 ile uyarı: Pazar günü öğleden sonraya dikkat! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 9 il için uyarıda bulundu. AFAD Pazar günü öğlen saatlerine dikkat çekti. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli yağış için tedbir alınması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Edirne'de yaz ortası yağan şiddetli yağış nedeniyle bebekli aile mahsur kaldı: Devreye AFAD girdi Edirne'de akşam vakti aniden bastıran şiddetli yağış sonrası vatandaşlar neye uğradığın şaşırdı. Bazı Edirnelilerin ev ve iş yerlerini su bastı ve vatandaşlar mağdur oldu. Mağdur olanlardan biri ise yola çıkan araçtaki aile oldu. Bebeğiyle birlikte mahsur kalan aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.