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Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi daha çıkış yaptı
16.08.2022 - 08:22 | Son Güncelleme: 16.08.2022 - 08:23
Türkiye Gazetesi
MSB:"Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek."
Etiketler : ukrayna,ukrayna tahıl,
896892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/896892.aspx
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