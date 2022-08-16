Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, bir dönem çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Taşıyan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmış ve ünlü şarkıcının tedavi süreci yaklaşık 7 ay sürmüştü.

HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankaraya geldi. Hakan Taşıyan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı partililerle birlikte Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Görüntüleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Twitter hesabından paylaştı. Özcan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren duayen sanatçı Hakan Taşıyan ile birlikte, kendisini bu süreçte asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli hanımefendi Sn. Emine Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havaalanı’nda karşıladık."

AK Parti 21 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kutlu mücadelemizi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız. 2023 vizyonunu demokrasi ve kalkınmada dünyanın en büyükleri arasında yer alma üzerine inşa etmektedir. Bizi bu yoldan alı koyanlara izin vermeyeceğiz" dedi. Vatandaşa sosyal konut müjdesi de veren Erdoğan "TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti 21’inci yaşını kutluyor “Bir Olduk 21 Olduk” temasının işleneceği kutlamalar için hazırlanan video gösteriminde, AK Parti iktidarlarının 21 yıllık icraatları anlatılacak.